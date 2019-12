HUEY LEWIS & THE NEWS: NUOVO ALBUM E IL SINGOLO “WHILE WE’RE YOUNG”

Huey Lewis e The News hanno annunciato il loro primo album in quasi 20 anni. È intitolato “Weather” e sarò pubblicato il 14 febbraio tramite BMG.

Il seguito di “Plan B” del 2001 è stato registrato nel Troutfarm Studio della band nella Contea di Marin, in California. E’ prodotto internamente dal gruppo, continuando una tradizione in studio che risale agli anni ’80.

La tracklist di sette brani include il singolo precedente “Her Love is Killin ‘Me” e andrà a pescare per lo più tra R&B e blues.

Il disco arriva a poco più di un anno da quando Lewis è stato costretto a cancellare una serie di date del tour del 2018 dopo che gli è stata diagnosticata la Malattia di Meniere, un disturbo dell’orecchio interno che può provocare vertigini e acufene. Lewis ha tentato di tornare sul palco qualche mese dopo, ma ha detto che non poteva “sentire abbastanza per cantare” e gli show si sono fermati.

Nonostante la battuta d’arresto medica, Lewis è rimasto positivo: “Devi guardare il lato positivo e rimanere creativo”, ha osservato Lewis in una nota stampa. “Le cose potrebbero sempre andare peggio. Dopotutto, sono sordo, non morto.”

Tracklist:

01. While We’re Young

02. Her Love Is Killin’ Me

03. I Am There For You

04. Hurry Back Baby

05. Remind Me Why I Love You Again

06. Pretty Girls Everywhere

07. One Of The Boys

Photo by Deanne Fitzmaurice