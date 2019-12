TORNANO GLI ELECTRIC SOFT PARADE: MAGNIFICO NUOVO SINGOLO E ALBUM IN ARRIVO A GENNAIO

Si chiama “Never Mind”, l’ultimo singolo dal nuovo album di The Electric Soft Parade (band composta pricipalmente dai due fratelli Alex e Thomas White). Il video comprende filmati profondamente toccanti di un documentario sulla salute mentale e sulle cure istituzionali nell’America degli anni ’70. Usato per accompagnare una canzone sulla morte della loro madre, il video fa eco alla loro esperienza personale di malattia e declino fisico.

Stages by The Electric Soft Parade

“Guardare il video mi ha fatto venire in mente la sofferenza privata di mia madre; anche se a miglia di distanza nel tempo e nello spazio, in una camera da letto suburbana in Inghilterra a metà degli anni 2000. “ricorda Alex,” La sensazione di isolamento, dolore, noiosa routine medica e il progressivo declino della propria vita, che sono i soggetti della canzone, sembrava legarsi con le esperienze mostrate. Suppongo di vedere il video come un accompagnamento metaforico della canzone: una “vita che lampeggia davanti ai tuoi occhi”, mentre la malattia prende piede e una persona svanisce lentamente dalla nostra vista“.

Thomas e Alex White tornano con il 5 ° album “Stages”, in uscita l’8 gennaio 2020 via Chord Orchard.

“Stages” si occupa proprio della scomparsa della madre di Thomas e Alex. I 7 brani dell’album trascendono le loro radici nel dolore, raggiungendo l’amore, la perdita, il lutto e la speranza.

“Diversi anni dopo la morte di nostra madre, un giorno mi sono seduto e ho scritto la forma approssimativa di un album …” spiega Alex “Ho affrontato le molteplici prospettive dell’esperienza della morte e del dolore – cercando di immaginare i sentimenti di mia madre e come lei ha sperimentato sia la sua vita che la sua morte, nonché il modo in cui gli altri membri della famiglia potrebbero aver sentito e reagito, nonché il mio senso personale di superare questo dolore”. “Sono estremamente orgoglioso di questo lavoro, sia nella sua onestà che nella sua costruzione. È una strana sensazione essere un fan del proprio lavoro e sinceramente sono soddisfatto: spesso, in passato, ho sentito di non essere stato in grado di realizzare appieno le mie idee. Non è così qui.”

Avendo lavorato alle canzoni con un nuovo gruppo di musicisti e completato la registrazione di una prima bozza dell’album, la band ha deciso di accantonare il progetto. Circa un anno dopo, Thomas e Alex hanno deciso di ridisegnarlo, ri-immaginarlo e ri-registrarlo, presentando così il loro quinto album come The Electric Soft Parade, “il nostro tributo personale a nostra madre, alla nostra famiglia e a noi stessi”.

“Speriamo che questa visione personale e questo interrogarsi sul dolore possano fornire agli altri una tabella di marcia per navigare in questi sentimenti profondi, oscuri e universali – non in un modo depressivo, ma con un tono onesto, riflessivo e migliorativo. ”

Tracklist:

1. Saturday

2. Never Mind

3. The Bargain

4. Left Behind

5. On Your Own

6. Roles Reversed

7. Fragments