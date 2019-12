SECONDO IL SITO HAS IT LEAKED? I DAFT PUNK TORNERANNO IN STUDIO NEL 2020

Il 2020 potrebbe portarci in dono nuova musica dei Daft Punk, forse un intero album di inediti.

Lo sostiene il popolare sito web Has it Leaked? specializzato nello svelare con grande anticipo rispetto alla concorrenza le pubblicazioni di artisti e band note.

Stilando la lista delle uscite discografiche che accoglieremo il prossimo anno il portale cita anche il duo parigino suggerendo che l’attesa per il successore di “Random Access Memories” pubblicato nel 2013 sia giunta agli sgoccioli:

Tra l’altro in questa lista compaiono nomi che hanno già annunciato il ritorno con un album nel 2020, Squarepusher, Tame Impala, Deftones ma anche artisti sulla cui attività discografica ad oggi regna il totale mistero, oltre i già citati Daft Punk aggiungiamo Kendrick Lamar e Pearl Jam.

In particolare sui padri del french touch “Has it Leaked?” con un successivo twitter corregge il tiro:

About the Daft Punk thing. We’ve nailed Gorillaz, Taylor Swift and Eminem in the past. We do have a good track record. That doesn’t mean we know exactly what they’re going to release in 2020.

— Has it Leaked? (@hasitleaked) 25 novembre 2019