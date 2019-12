NUOVO ALBUM PER MIKAEL DELTA

Nelle scorse settimane è uscito il nuovo album di Mikael Delta, “Elation”.

Pioniere della nuova scena elettronica greca e conosciuto e apprezzato ben oltre i confini nazionali, il musicista di Atene ha realizzato questo suo nuovo lavoro per la Inner Ear Records.

Dodici brani tra elettronica, ambient e techno coperti da un grande senso di spiritualità, che sembrano perfetti per scaldarci dal freddo del prossimo imminente inverno.

“Elation” Tracklist:

1. In The Name Of Love (CD/DIGITAL ONLY)

2. A Perfect Day

3. At The Old Airport

4. DIM 111

5. 3AM Thunder

6. Avatarism

7. Daylight (CD/DIGITAL ONLY)

8. Elation

9. The 5 Principles

10. Loving From A Distance (CD/DIGITAL ONLY)

11. Art In Heaven

12. The Sky Inside Me

Photo Credit: P. Kedros