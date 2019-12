BRIANO ENO CONTRO I TORIES. ASCOLTA IL BRANO COMPOSTO PER LE PROSSIME ELEZIONI UK.

Giovedì 12 dicembre nel Regno Unito si voterà per le elezioni anticipate decise lo scorso ottobre.

Brian Eno entra nel vivo della contesa dedicando un inedito ai poco apprezzati tories.

Il brano tratta, in maniera ironica, il fiasco della Brexit, la privatizzazione della sanità e altri punti contestati al partito conservativo britannico.

Tutti i proventi di “Everything’s on the Up With the Tories” All proceeds from the song will go to the homeless, as Eno specifies on his official YouTube account. Give it a listen below.

Credit Foto: Joerundfp [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons