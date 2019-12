GLI AC/DC SI RIUNISCONO CON BRIAN JOHNSON E PRESTO PUBBLICHERANNO UN NUOVO ALBUM

Gli AC/DC stanno per tornare e, a quanto pare, non solo Brian Johnson sarà di nuovo il frontman della storica band australiana, ma sul prossimo album saranno presenti in ogni traccia anche le chitarre del compianto Malcom Young, scomparso due anni fa, e sostituito poi dal nipote Stevie Young.

Johnson aveva lasciato il gruppo di Sydney nel 2016 dopo aver avuto problemi di udito ed era stato rimpiazzato da Axl Rose.

Inoltre qualche tempo fa la band americana Terrorizer avrebbe incontrato Johnson in un aeroporto e il frontman avrebbe confermato di essere tornato negli AC/DC.

Sarebbe anche rientrato nel gruppo il batterista Phil Rudd, uscito lo scorso anno dopo essere finito nei guai con la giustizia a causa di possesso di droghe e di minacce di morte verso un impiegato.

Proprio Rudd e Johnson lo scorso anno sono stati visti a Vancouver, città in cui gli AC/DC hanno registrato tutti i loro album negli ultimi anni.

Vi ricordiamo che il disco più recente della band australiana è “Rock Or Bust”, il loro sedicesimo, uscito nel novembre del 2014.

He died. RIP Malcolm Young. But all four surviving members have reunited WITH tracks recorded by Malcolm while he was still alive. Malcolm's nephew Stevie Young is replacing him (he's done this a couple of times before). It's as close as you can get to the original band. @acdc https://t.co/UQn0xITfWg

— Dee Snider (@deesnider) December 7, 2019