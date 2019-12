IN A STATE OF FLUX DIVENTA UN FESTIVAL ITINERANTE SU PIù GIORNATE

In a state of flux fest, il primo festival completamente dedicato allo shoegaze e ai generi affini del panorama italiano, continua la sua marcia e anche quest’anno mette in campo assi di un certo spessore.

La novità è che il Festival si dimostra itinerante e cangiante a tal punto che si dipana su 4 giornate in date e location differenti. Noi iniziamo a darvi i primi nomi indicati, ma sappiate che il cartello “lavori in corso” è ancora ben visibile, quindi attendiamo altre sorprese, sopratutto sulla data milanese, l’unica al momento a non avere ancora una lineup…

Venerdì 17 gennaio al Mikasa di Bologna: Stella Diana, Clustersun, We Melt Chocolate, Elisabeth The Second.

Sabatop 18 gennaio alla Limonaia di Fucecchio (FI): Stella Diana, Clustersun, We Melt Chocolate.

Sabato 8 febbraio all’Astoria di Torino: Lay, In Her Eye, Plateaux, Cijan

Sabato 30 maggio all’ Ohibò di Milano: line up da annunciare