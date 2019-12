SAM FENDER RENDE NOTO UN NUOVO BRANO: ASCOLTA “ALL IS ON MY SIDE”

Sam Fender ha reso nota la versione in studio di “All Is On My Side” dopo che i fan hanno messo in piedi una vera e propria campagna per l’uscita del brano.

La canzone è sempre stata un pilastro degli spettacoli dal vivo del cantante di Newcastle ma non aveva mai visto la luce del giorno in studio, fino ad oggi.

“Questa è una delle mie canzoni più vecchie e non è comparsa sull’album. L’ho suonata per 5 anni e l’ho scritto quando ero davvero molto giovane” ha scritto Fender.

Ha aggiunto:”“All Is On My Side” è un classico dal vivo per me. È stato un pilastro del set per un paio d’anni ed è bello pubblicare il brano come ringraziamento a tutti i fan, adesso, alla fine dell’anno.”