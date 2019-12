GUARDA IL VIDEO DI “LOOKING FOR YOU”, IL NUOVO SINGOLO DAL NONO ALBUM DEI NADA SURF

A distanza di quattro anni dal loro ottavo album, “You Know Who You Are”, i Nada Surf torneranno il prossimo 7 febbraio con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Never Not Together”, che sarà realizzato dalla City Slang.

Il nuovo LP della band di New York City è stato registrato negli storici Rockfield Studios in Galles.

Dopo il primo estratto, “Something I Should Do”, rilasciato il mese scorso, oggi è arrivato un nuovo singolo, il morbido “Looking For You” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo statunitense arriverà in Italia a presentare il suo nuovo disco nel mese di aprile: l’unico appuntamento con loro nel nostro paese è previsto per martedì 7 alla Santeria Toscana 31 di Milano.

“Never Not Together” Tracklist:

1. So Much Love

2. Come Get Me

3. Live Learn And Forget

4. Just Wait

5. Something I Should Do

6. Looking For You

7. Crowded Star

8. Mathilda

9. Ride In The Unknown

Photo Credit: Ingo Pertramer