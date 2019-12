TERZO ALBUM DI BRIAN FALLON DEI GASLIGHT ANTHEM A FINE MARZO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “YOU HAVE STOLEN MY HEART”

TERZO ALBUM DI BRIAN FALLON DEI GASLIGHT ANTHEM A FINE MARZO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “YOU HAVE STOLEN MY HEART”

Il frontman dei Gaslight Anthem Brian Fallon prosegue con la sua carriera solista e oggi ha annunciato l’uscita del suo terzo album, “Local Honey”, che vedrà la luce il prossimo 27 marzo via Lesser Known Records, l’etichetta di proprietà dello stesso musicista del New Jersey.

Il nuovo LP, che arriva a due anni di distanza dal precedente, “Sleepwalkers” (leggi la recensione), è stato prodotto da Peter Katis (The National, Interpol).

Nella press-release Fallon ha spiegato che “ogni singola canzone parla di adesso. Non c’è nulla su questo disco che abbia a che fare con il passato e perfino con il futuro, ha a che fare solo con i momenti presenti e con le cose che ho imparato e che sto trovando nella vita di tutti i giorni. Questo disco parla al 100% di oggi. Non parla di sogni gloriosi e nemmeno di fallimenti miserabili, parla solo della vita e di come la vedo io.”

Il primo singolo estratto si chiama “You Have Stolen My Heart”: il brano, di cui potete vedere il video qui sotto, viene definito dallo stesso musicista statunitense come “il mio tentativo più diretto di scrivere una canzone d’amore”.

Vi ricordiamo inoltre che Brian arriverà in Italia nel prossimo mese di maggio per una data a supporto del suo nuovo LP prevista per martedì 5 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

“Local Honey” Tracklist:

1. When You’re Ready

2. 21 Days

3. Vincent

4. I Don’t Mind (If I’m With You)

5. Lonely For You Only

6. Horses

7. Hard Feelings

8. You Have Stolen My Heart