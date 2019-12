STA PER ARRIVARE UN NUOVO ALBUM DEI BOOMTOWN RATS…36 ANNI DOPO IL PRECEDENTE!

Ebbene si, i Boomtown Rats sono in procinto di pubblicare un nuovo album che segna la prima uscita per Bob Geldof e compagni in quasi quattro decenni.

L’album si chiama “Citizens of Boomtown” e arriverà il 13 marzo via BMG. Il disco – il primo della band irlandese in 36 anni – vede la band con questa composizione: Geldof alla voce solista, Pete Briquette al basso, Simon Crowe alla batteria e Garry Roberts alla chitarra.

L’ultimo album dei Boomtown Rats risale al 1984 “In The Long Grass”.

In una dichiarazione, Geldof si è espresso così: “Allora perché un nuovo disco? Perché è quello che fanno le band. Fanno dischi. I cantautori scrivono canzoni. C’è così tanto da dire in questa nuova e diversa atmosfera febbrile in cui viviamo. La gente dimentica che abbiamo preso il nostro nome da Woody Guthrie, il grande attivista musicale. Penso che i Boomtown Rats abbiano sempre dimostrato che il rock’n’roll è una forma di attivismo musicale: la musica ha intenti e scopi anche se si tratta solo di suono, di un ragazzo e un ragazza, di niente di particolarmente o tutto in generale o quando c’è polemica acuta…insomma che si tratti di qualunque cosa“.

Il primo singolo si chiama “Trash Glam, Baby” e uscirà il 10 gennaio.

Per accompagnare il nuovo album, i Boomtown Rats hanno anche annunciato una serie di date nel Regno Unito.

Geldof pubblicherà anche un nuovo libro intitolato “Tales of Boomtown Glory”, che conterrà i testi dei Boomtown Rats, varie storie scritte da Geldof e spunti personali. Il libro uscirà il 13 marzo via Faber Music.

Inoltre,dovrebbe anche vedere la luce un nuovo documentario sulla band girato dal regista Billy McGrath.

Tracklist:

1. Trash Glam, Baby

2. Sweet Thing

3. Monster Monkeys

4. She Said No

5. Passing Through

6. Here’s A Postcard

7. K.I.S.S.

8. Rock ‘n’ Roll Yé Yé

9. Get A Grip

10. The Boomtown Rats