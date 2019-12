ALBUM: LIFE ON VENUS Odes To The Void

Arrivano direttamente da Mosca con il loro album di debutto gli shoegazers Life on Venus. Dieci le tracce presenti in “Odes to The Void” , un disco che intreccia sonorità surreali, cupe e a volte snodate ma capaci di farci sognare ad occhi aperti. Un sogno nel quale immergersi completamente e dal quale sarà difficile risvegliarsi. Ritmiche lente sovrastate da densi reverberi che portano l’ascoltatore a scuotere dolcemente il capo fino far cadere inevitabilmente lo sguardo alle scarpe, come è buona abitudine fare in questi casi.

Ci si immerge dolcemente in una miscela dark e shoegaze, perfettamente equilibrata, come nei brani “For The Kill” e “The Night is Young”, quest’ultimo in particolare ci ricorda le dolci e malinconiche melodie di band come Slow Crush, Bethany Curve, o dei nostri connazionali e giovanissimi Mondaze . Un connubio perfetto tra melodia e risonanza, un disco avvolgente, spinto da atmosfere tristi, nude, trascinanti, per una band che con questo disco ha dato prova di essere veramente capace in quello che ci piace tanto. Tutti a testa in giù a guardarsi le scarpe, l’ho già detto, ma va bene così.