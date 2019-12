ASCOLTA UN NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DEGLI ORB ATTESO PER MARZO 2020

Pionieri della ambient-house music, The Orb, capitanati sin dalle origini da Alex Paterson, annunciano il loro atteso ritorno con “Abolition of the Royal Familia”, il nuovo album di studio in arrivo il 27 marzo per Cooking Vinyl (Egea Music/The Orchard), la continuazione del precedente ed acclamato “No Sounds Are Out Of Bounds”, pubblicato nel 2018.

“Abolition of the Royal Familia” marca la prima importante collaborazione tra Paterson e Michael Rendall come co-writers, segnando inoltre il ritorno di Rendall nella formazione dal vivo, e la produzione di Youth. Numerosi gli ospiti nel nuovo lavoro: da Youth a Roger Eno, da Steve Hillage a Miquette Giraudy (Gong and System 7).

Ascolta il nuovo estratto: