JARVIS COCKER è IN CORSA PER IL NUMERO UNO NATALIZIO NELLA CLASSIFICA DEI SINGOLI?

Jarvis Cocker potrebbe davvero essere sulla buona strada per il numero 1 natalizio, di quest’anno, nella classifica dei singoli UK, proprio a seguito dei risultati delle elezioni generali della scorsa settimana.

Il singolo del 2006 del frontman dei Pulp, “Running the World”, è diventato una specie di inno da quando è stato annunciato il risultato elettorale, ovviamente non certo per i vincitori, ma per chi non è stato soddisfatto del risultato, grazie al testo che critica i leader politici vittoriosi. “If you thought things had changed / Friend, you’d better think again / Bluntly put, in the fewest of words: / Cunts are still ruling the world.” (Se pensavi che le cose fossero cambiate / amico, faresti meglio a ripensarci / in parole povere, in poche parole: / le fiche continuano a dominare il mondo.)”

E’ partita una campagna sui social media – messa in piedi dal co-fondatore dei St. Etienne, Bob Stanley – che sta cercando di portare la canzone al numero 1 proprio per Natale. Il gruppo di Facebook, “Fancy Getting” C**ts are still running the world “to UK Xmas No.1?” ha dato la scossa e ora “Running The World” è già nella Top 40.

Staremo a vedere se Jarvis arriverà davvero alla vetta.

L’anno scorso, era stata LadBaby a ottenere il singolo numero 1 di Natale con “We Built This City”, battendo Ava Max e Ariana Grande.