GUARDA I PRIMAL SCREAM ESEGUIRE “VELOCITY GIRL” E “IMPERIAL” CON IL PRIMO CHITARRISTA E FONDATORE JIM BEATTIE

Come dimostra l’immagine qui sopra, il tour inglese dei Primal Scream ha collezionato un sold out dietro l’altro. E non poteva essere altrimenti. Nella data del 17 dicembre, al Glasgow Barrowland, sul palco è salita una vecchia conoscenza della band, ovvero il mitico Jim Beattie, che proprio nel 1982 a Glasgow diede vita con Bobby Gillespie al gruppo.

Beattie partecipò al disco “Sonic Flower Groove” (1987) e scrisse un classico come “Velocity Girl”. Poi nel 1988 uscì dalla band per formare gli Spirea X con Judith Boyle. la coppia successivamente si ritrovò anche negli Adventures in Stereo con Simon Dine.

Come si vede dal video, Beattie sale on stage con i PS per eseguire due perle del “suo” periodo, ovvero la già citata “Velocity Girl” e “Imperial”, altro singolo uscito nel 1987.