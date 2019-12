TOP TEN ALBUM 2019 DI CORRADO FRASCA

#10) PRINCE

Originals

[NPG/Warner]

LEGGI LA RECENSIONE

Che il banchetto post mortem abbia inizio, sadico ma delizioso. Brani autografi regalati per le fortune altrui ma ora nelle loro magnifiche versioni originarie.

#9) LA BATTERIA

II

[Penny Records/Goodfellas]

Insieme ai Calibro 35, La Batteria è l’orgoglio tricolore per quanto riguarda la musica strumentale: corroboranti.

#8) ELI PAPERBOY REED

99 Cent Dreams

[Yep Roc]

Lui è il miglior soul man bianco degli anni 2000 e con questo album si conferma tale.

#7) VAN MORRISON

Three Chords and The Truth

[Exile/Caroline]

LEGGI LA RECENSIONE

In “Three Chords And The Truth” colpisce la verve compositiva associata alla solita straordinaria capacità interpretativa che rinvigoriscono i brani e lo rendono piacevolissimo l’ascolto, con una leggera predominanza di toni soul.

#6) JOE LOVANO

Trio tapestry

[ECM]

Il primo Lovano da leader è un trionfo onirico. Con lui, in questo trio inedito, la pianista avant-garde jazz Marilyn Crispell e il batterista Carmen Castaldi.

#5) MAXIMO PARK

As Long as We Keep Moving

[Cooking Vinyl]

Ex promessa della terra d’Albione, i Maximo Park ripropongono live in studio con rinnovato entusiasmo e vigorosa convinzione il proprio repertorio. Ottimo spirito da perseguire anche in future uscite.

#4) CARA CALMA

Souvenir

[Phonarchia dischi]

Per un quarantenne (ed oltre) come me, un album simile è un elisir di giovinezza e freschezza; i Cara Calma ti aiutano a ricordare come la speranza nel credere che esistano nuovi talenti non ci deve mai abbandonare.

#3) BOB DYLAN

Travelin’ thru 1967-69 the bootleg series vol.15

[Columbia]

Scrigno di tesori del periodo “country”. Quindicesimo e magistrale appuntamento per queste “The Bootleg Series”, iniziate addirittura nel 1991.

#2) JOHN COLTRANE

Blue World

[Impulse]

Un lost album (è datato 1964) di accecante bellezza.

#1) BRUCE SPRINGSTEEN

Western Stars / Western Stars Songs from Film

[Columbia]

LEGGI LA RECENSIONE

Sorprendente nella scelta interpretativa e di suoni, fulgido nella sua ritrovata ispirazione.