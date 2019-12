TOP TEN ALBUM 2019 DI MASSIMILIANO BARULLI

#10) THA SUPREME

[Sony Music/Epic]

Non è tanto una sorpresa l’esordio di Tha Supreme viste le collaborazioni precedenti, ma è sorprendente come un ragazzo di 17 anni sia entrato in un genere (la trap) stravolgendolo dall’interno mostrando una personalità fuori dal comune. Non mancano ospiti eccellenti, ma il merito di un sound avanti con i tempi è tutto suo.

#9) KANYE WEST

Jesus Is King

[Getting out our Dreams]

Ormai è un refrain il duplice animo di Kanye West, tra genio e follia. Non si riesce a capire quale sia la versione finale di un personaggio e di un’arte in continuo movimento. Riesce sempre a stupire, a regalare spunti che vanno oltre la mera qualità artistica e musicale. La fusione importante con la tradizione gospel nell’album è un bel punto in più

#8) BENJAMIN FRANCIS LEFTWICH

Gratitude

[Dirty Hit]

Nella continua frenesia della quotidianità, Benjamin Francis Leftwich è una pausa inattesa. Arriva sempre in punta di piedi, con una qualità compositiva e chitarristica che non hanno nulla da invidiare a colleghi più celebrati. Una conferma, come tutti i suoi lavori.

#7) METRONOMY

Metronomy Forever

[Because Music]

Mancavano il basso di Olugbenga Adelekan e il groove liquido dei Metronomy, che con “Metronomy Forever” si sono ripresi la scena. Con la visionaria “Lately” si confermano una certezza e con “Upset my girlfriend” tracciano nuovi percorsi

#6) TYLER, THE CREATOR

IGOR

[Columbia Records]

Se con Kanye c’era il dubbio della follia, con Tyler, The Creator se ne ha la certezza. L’hip hop è al centro dell’attenzione, sperimenta e prende spunto da qualsiasi cosa, trovando nel rapper californiano uno dei massimi esponenti della forza performativa alla quale può ambire questo genere, e lui è pronto, per qualsiasi cosa.

#5) LIBERATO

Liberato

[Liberato]

Per molti il “marchio” è diventato più importante della musica, ma Liberato è andato oltre le dicerie, con un album versatile, dove racconta con un’elettronica solida una Napoli per molti sconosciuta. Spesso bisogna andare oltre l’apparenza, e soffermarsi sulla sostanza, che in questo caso non manca

#4) LAMBCHOP

This (Is What I Wanted To Tell You)

[Merge]

“This (Is What I Wanted To Tell You)” è un album con un portamento elegante. Kurt Wagner riesce a valorizzare ogni schema musicale, ogni effetto, con una semplicità disarmante.

#3) FONTAINES D.C.

Dogrel

[Partisan Records]

Ne parlano tutti, il post-punk sta vivendo un periodo d’oro: IDLES, Shame, Fontaines D.C. sono alcune delle band chiave di questi ultimi anni. La band irlandese ha le idee chiare e marca il terreno con un sound crudo, arrogante, tra riff ossessivi e voce sgraziatamente brillante. Una rivelazione

#2) DIIV

Deceiver

[Captured Tracks]

A tre anni da “Is the Is Are” i DIIV piantano la bandiera di paladino di uno shoegaze contaminato dall’alternative rock. Zachary Cole Smith conferma le doti compositive e, tra droghe e disintossicazione, rimarca le sonorità lisergiche e ipnotiche che lo hanno sempre contraddistinto.

#1) BON IVER

i,i

[Jagjaguwar]

Continua il percorso di introspezione, sperimentazione e spazialità di Justin Vernon con i suoi Bon Iver. “i,i” con la sua ampiezza sonora copre una vastità emozionale difficilmente riscontrabile in altri artisti. Da “iMi” a “Hey, Ma” passando per “Naeem” e “Marion”, la band conferma quanto di buono fatto nei lavori precedenti. Se per molti è difficile accettare un post “Bon Iver”, è indiscutibile ammettere come i Bon Iver siano un passo avanti a tutti.

