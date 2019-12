I GREEN DAY HANNO PAGATO I DUEMILA DOLLARI DI DANNI CAUSATI DAL CONCERTO PUNK AL RISTORANTE DENNY’S

Alcune settimane fa Bryson Del Valle, studente di 17 anni di una high school di Costa Mesa, cittadina californiana dell’Orange County, aveva pensato bene di organizzare un live dei Wacko, band punk di Long Beach, presso uno dei ristoranti Denny’s famosa catena americana di diner per famiglie.

L’evento, come facilmente preventivabile, è degenerato in pochi minuti a causa dei fans del gruppo, che visibilmente su di giri prima di essere cacciati hanno iniziato a danneggiare il locale provocando danni per circa 2,000$.

In soccorso del giovane promoter, nonostante un paio di campagne GoFundMe organizzate dallo stesso Del Valle e dai Wacko che in pochi giorni hanno raccolto rispettivamente 2,776$ e 1,917$, sono intervenuti anche i Green Day che hanno donato alla causa i 2,000$ richiesti accompagnando la donazione con questo messaggio:

Hey Bryson chiamaci! Vogliamo suonare al Bastards Club. Tanto amore dai Green Day.

Wow, @GreenDay dropped $2k to help the #wacko kids and young Bryson in the aftermath of the Great Denny's Punk Rock Riot of 2019. Special shout to @DennysDiner for renting a 50-person room to a 17year-old and then shaking him down for $1800 to cover the Moons of My Hammy Spread pic.twitter.com/5dDPsVBYI8

— Dave Brooks (@RealDaveBrooks) 21 dicembre 2019