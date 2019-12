NICK CAVE HA PUBBLICATO PER INTERO SU YOUTUBE IL FILM CONCERTO “DISTANT SKY” COME REGALO DI NATALE AI FAN

Il più gradito regalo di questo Natale 2019 ci arriva direttamente da Nick Cave.

L’artista australiano, come presente natalizio ai suoi fan, ha pubblicato in queste ore su YouTube per intero “Distant Sky” film concerto rilasciato nel 2018.

Diretto dal pluripremiato regista David Barnard, “Distant Sky” immortala Nick Cave & The Bad Seeds in un memorabile concerto alla Royal Arena di Copenaghen nell’ottobre del 2017. In quest’occasione la band esegue per intero “Skeleton Tree” (leggi la recensione), disco del 2016, insieme ad altri grandi classici del suo repertorio.

I’ve been getting many letters on The Red Hand Files asking about access to the Distant Sky Live in Copenhagen movie.

Here it is! With Love at Christmas, Nick https://t.co/F1iu9LH43B

— Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) 24 dicembre 2019