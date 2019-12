LUKE LALONDE

Trascorso soltanto un anno dall’uscita del quinto album in studio dei Born Ruffians, “Uncle, Duke & The Chief”, il frontman della band canadese ha pubblicato lo scorso 22 novembre il suo secondo lavoro da solista, “The Perpetual Optimist”. Nonostante il titolo del disco sembra preludere a qualcosa di solare e speranzoso, in realtà contiene messaggi carichi di tormento e di malinconica insofferenza.

Il trentatreenne di Midland stupisce ancora una volta per la sua penna prolifica e creativa; nei suoi testi infatti si riverbera la parte più cupa e triste della sua anima, come nella title track dove pronuncia “I think the flavour of life is dull”, ovvero in “Dusty Lime” che esalta la “complessità” della stranezza con “I was sad as a Christmas tree in February”.

Di sicuro è un Lalonde preoccupato per le sorti del pianeta gestito da esseri umani capaci fare e disfare con dannata semplicità. Comunque un Lalonde che riesce bene ad alleviare le inquietudini a suon di musica con un risultato più che convincente come, ad esempio, in quelle parole irresistibili – “one more” – nella traccia d’apertura “Waiting for the Light to Change”.

E così, mentre con il debutto “Rhythymnals” del 2012, il cowboy del Canada si cimenta in un sound votato all’elettronica con influenze new-wave, in questo nuovo disco si sviluppano sonorità con mood più grezzo di impronta lo-fi, jangle pop e forti accenni al folk anni 60/70 che arrivano a ricordare il grande Bob Dylan come in “Dusty Lime”, “Go Somewhere” e “Not My Spiritual Guide”.

Il sound è fresco e sincero, il disco tira dritto con disinvoltura mentre gli ottimi brani strumentali “Poonchie” e “Ru”, si occupano di ricaricare le batterie prima delle esplosioni energiche che Luke ci offre. “Two Minutes to Midnight” è un limpido esempio di energico rock ‘n’ roll danzereccio con una pulsante armonica a far da sottofondo, laddove “Any Day Now” va a scavare nel territorio The Kinks e “(not my) Spiritual Guide!” mira a scomodare addirittura i cori alla The Who.

Un’altra godibilissima prova per il cantautore che con piglio introspettivo interpreta i brani quasi con irriverenza rispetto al reale messaggio del disco che, comunque, rimane divertente e solare nella sua impalcatura musicale.