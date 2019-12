ASCOLTA “ALL COMPASSES GO WILD”, IL NUOVO SINGOLO DEI CLOSE LOBSTERS

Ritrovare gli scozzesi Close Lobsters è sempre un piacere. Definirli veterani non è certo un delitto, visto che il loro esordio risale al 1986 con il brano “Going To Heaven To See If It Rains” e il primo album “Foxheads Stalk This Land” è del 1987. Nel 1989 la band si era fermata, per poi riprendere il discorso parecchi anni dopo, nel 2012, quando li ritroviamo insieme per una serie di date live.

Per il 28 febbraio 2020 è atteso il nuovo album “Post Neo Anti: Arte Povera in the Forest of Symbols”. Sul loro bandcamp il preorder è gia attivo. Il disco segue due pregevoli ritorni discografici sulla breve distanza, ovvero “Kunstwerk in Spacetime EP” (2014) e “Desire and Signs EP” (2016).

Post Neo Anti: Arte Povera in the Forest of Symbols by Close Lobsters

La prima anticipazione, “All Compasses Go Wild” è semplicemente magnifica.