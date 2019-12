ASCOLTA IL NUOVO LP DEI BLAENAVON PUBBLICATO IL GIORNO DI NATALE

Dopo i buoni riscontri ottenuti con il loro debutto sulla lunga distanza, “That’s Your Lot”, i Blaenavon avevano fatto molta fatica a ritornare a causa dei problemi di stress e ansia del loro frontman Ben Gregory, che era dovuto ricorrere alle cure di medici e psicologi.

Dopo alcuni rinvii, il gruppo indie-rock dell’Hampshire aveva pubblicato a fine ottobre il suo ottimo sophomore, “Everything That Makes You Happy” (leggi la recensione), ma un’altra bellissima sorpresa è arrivata il giorno di Natale.

La band inglese, infatti, ha rilasciato (via AWAL Recordings), per ora solo in digitale, un nuovo LP, “Demoitis”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“”Demoitis” è un concept-album che parla della guarigione ed è una specie di compagno di “Everything That Makes You Happy”. Mentre il mio secondo album è pieno di ballate su un giovane uomo che teme di essere al limite della sanità mentale, “Demoitis” riflette del processo di riabilitazione a seguito di un esaurimento mentale”, ha spiegato Gregory nella press-release.

“Demoitis” Tracklist:

1. intro (i will hear silence again)

2. Michael (feat. Francis Lung)

3. multiple + personality + disorder = friends for life

4. fuck you & fuck your friends

5. everybody loves talkin shit

6. everything will be fine

7. no worries

8. slow down, cyclist

9. some more good news (that’s all we need)

10. jesus christ was born in the U.S.A.

11. write it down

12. whatever ü wanna B

my new album ‘demoitis’ is out now. thanks for all the love this year. merry christmas to everyone except @WilliamShatner <3 x https://t.co/oZ2Ye2RI8Q pic.twitter.com/mX5mno1tB4 — blaenavon (@Blaenavon) December 25, 2019

Photo Credit: Paul Hudson (CC BY 2.0)