Gli Oh Wonder pubblicano il loro nuovissimo singolo “Happy”. La nuova traccia arriva poche settimane prima che il terzo album della band, “No One Else Can Wear Your Crown”, sia pubblicato. Lo vedremo infatti nei negozi di dischi dal 7 febbraio.

“No One Else Can Wear Your Crown” è stato scritto e autoprodotto nella casa/studio degli Oh Wonder, prima di essere mixato con Cenzo Townshend (Bat For Lashes, Christine & The Queens, Jungle).