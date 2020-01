LO STUDIO GHIBLI E’ AL LAVORO SU DUE NUOVI FILM

Sarà un anno particolarmente intenso per lo Studio Ghibli leggendario studio cinematografico di film d’animazione giapponese.

I film sul quale il ‘Ghibli’ sarebbe impegnato sono 2 ed uno di questi sarà diretto dal suo co-fondatore Hayao Miyazaki.

“How Do You Live?” (titolo originale “Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka”), tratto dal romanzo Genzaburō Yoshino e sulla cui produzione circolano voci dal 2017, dovrebbe arrivare nelle sale in occasione dei prossimi giochi olimpici di Tokyo previsti dal 24 luglio al 9 agosto 2020.

Ancora top-secret invece i dettagli del secondo lungometraggio che lo studio avrebbe in cantiere. Secondo alcune fonti sarà diretto dal figlio di Miyazaki, Gorō, già in passato coinvolto produzioni ‘ghibli’ come “Tales From Earthsea” e “From Up On Poppy Hill”.

Come se non bastasse arrivano aggiornamenti sul Ghibli Park parco a tema che dovrebbe essere inaugurato nella città di Nagoya nel 2022:

…siamo finalmente entrati nel vivo con la costruzione del Ghibli Park, e speriamo di essere in grado di offrire altre cose meravigliose durante quest’anno dichiarano dal famoso studio.