ASCOLTA “DRIVE TO THE OCEAN”, IL SECONDO SINGOLO SOLISTA DI MICHAEL STIPE

ASCOLTA “DRIVE TO THE OCEAN”, IL SECONDO SINGOLO SOLISTA DI MICHAEL STIPE

Otto anni dopo lo scioglimento dei R.E.M., il frontman Michael Stipe è finalmente tornao, lo scorso ottobre, con il suo singolo da solista, “Your Capricious Soul”. Il musicista americano è tornato oggi, per il suo sessantesimo compleanno, con una seconda prova solista con “Drive to the Ocean”.

Come il suo predecessore, “Drive to the Ocean” promuove la consapevolezza dei cambiamenti climatici: i proventi del brano andranno infatti a Pathway to Paris, un’organizzazione no profit focalizzata sulla lotta ai cambiamenti climatici, in modo che l’accordo di Parigi diventi na realtà.

“Sono così felice di collaborare con Pathway To Paris per questo 2020“, ha osservato Stipe in una nota. “Il lavoro che stanno svolgendo è vitale e fondamentale, è essenziale per un futuro che possiamo rivendicare come nostro“.