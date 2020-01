I LANTERNS ON THE LAKE INIZIANO IL 2020 CON IL NUOVO SINGOLO “BADDIES”

I LANTERNS ON THE LAKE INIZIANO IL 2020 CON IL NUOVO SINGOLO “BADDIES”

A distanza di oltre quattro anni dal terzo LP, “Beings”, i Lanterns On The Lake torneranno il prossimo 21 febbraio, via Bella Union, con un nuovo album, “Spook The Herd”.

La frontwoman Hazel Wilde ha lavorato ai brani in isolamento prima che la band li sviluppasse e perfezionasse.

Per la prima volta i Lanterns On The Lake si sono allontanati da Newcastle per registrare nello Yorkshire, ai Moving Distant Studios, dove Joss Worthington si è occupato delle registrazioni.

La Wilde ammette, “Siamo una band chiusa quando lavoriamo e fidarci delle altre persone, non è sempre facile per noi.” Nonostante ciò, quando iniziarono a registrare, tutte le preoccupazioni sparirono e la band finì le registrazioni in sole tre settimane.

Oggi intanto è arrivato un nuovo singolo, “Baddies”, che potete ascoltare qui sotto.

“Spook The Herd” Tracklist:

1. When It All Comes True

2. Baddies

3. Every Atom

4. Blue Screen Beams

5. Before They Excavate

6. Swimming Lessons

7. Secrets & Medicine

8. This Is Not A Drill

9. A Fitting End