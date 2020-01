ASCOLTA “DARKEST HOUR OF THE NIGHT”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI ASH

Gli Ash hanno pubblicato il nuovo singolo “Darkest Hour Of The Night”.

La canzone, descritta come “un raggio di luce per trafiggere la notte più oscura dell’anima, un inno di redenzione per un nuovo decennio“, è stata scritta dal cantante e chitarrista Tim Wheeler ed è stata registrata nel 2019 agli Atomic Heart Studios di New York.

“Darkest Hour Of The Night” sarà incluso nella prossima raccolta intitolata “Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash”, che arriverà nei negozi il 14 febbraio attraverso BMG.

Insieme a una serie di brani classici – incluse canzoni registrate quando Charlotte Hatherley era nel gruppo – l’album includerà anche il CD bonus “Cosmic Debris Volume 2” che presenterà 19 rarità.