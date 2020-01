2 NUOVE USCITE IN ARRIVO PER DAVID BOWIE, C’è GIà LA PRIMA ANTICIPAZIONE

La Parlophone Records ha annunciato due nuove uscite di David Bowie per il 2020: un EP di brani inediti e rari, intitolato “David Bowie Is It Any Wonder?” e la session “ChangesNowBowie”, che uscirà il giorno del Record Store Day.

Nel fratempo è uscito un primo brano che si trova su entrambe le uscite, una versione acustica di “The Man Who Sold The World”. È stato rilasciato per celebrare il compleanno di Bowie – che avrebbe compiuto 73 anni oggi (8 gennaio) – e il 50 ° anniversario della scrittura e della registrazione della canzone nella sua versione classica.

Il resto delle canzoni dell’EP a sei tracce “David Bowie Is It Any Wonder?” uscirà, settimanalmente on line, dal 17 gennaio in poi. Una tracklist ufficiale non è ancora disponibile.

“ChangesNowBowie” è stata una session prevalentemente acustica di nove brani registrata nel 1996 a New York durante le prove per il concerto del cinquantesimo compleanno di Bowie al Madison Square Garden. La BBC trasmise la sessione l’anno successivo, in occasione del 50 ° compleanno di Bowie, l’8 gennaio 1997.

“ChangesNowBowie” verrà pubblicato in edizione limitata su LP e CD per il Record Store Day il 18 aprile 2020. Sebbene non sia stata rilasciata una tracklist ufficiale, “ChangesNowBowie” è stato ampiamente riconosciuto con la seguente tracklist:

1. The Man Who Sold The World

2. The Supermen

3. Andy Warhol

4. Repetition

5. Lady Stardust

6. White Light/White Heat

7. Shopping For Girls

8. Quicksand

9. Aladdin Sane