DATA ITALIANA PER MARK LANEGAN: 30 MAGGIO A BOLOGNA

Sempre un piacere ritrovare il buon Mark Lanegan e la sua band in Italia. Non si può certo dire che l’ex voce degli Screaming Trees non sia già passato molte volte nel nostro paese, ma vedere la costanza dei suoi tour in Italia è sempre una bella cosa.

Facciamo anche notare che, a nemmeno un mese dall’uscita di “Somebody’s Knocking”, Mark Lanegan annuncia su Twitter l’arrivo di un nuovo EP “Straight Songs of Sorrow” previsto per aprile 2020 e composto da un cast d’eccezione come: Greg Dulli, Jack Irons, Ed Harcourt, Shelley Brien, Dylan Carlson, Alain Johannes, Mark Duane Morton, il violinista Sietse van Gorkom, Jack Bates, Warren Ellis, Adrian Utley, oltre allo storico musicista dei Led Zeppelin John Paul Jones.

La nuova data italiana è fissata per il 30 maggio, al Teatro Auditorium Manzoni di Bologna.

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti #MyLiveNation dalle 10:00 di venerdì 10 gennaio

Biglietti in vendita su Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di lunedì 13 gennaio

Prezzi biglietti:

PLATEA NUMERATA 1° e 2°: € 38,00 + diritti di prevendita

PLATEA NUMERATA 3°: € 35,00 + diritti di prevendita

GALLERIA NUMERATA: € 35,00 + diritti di prevendita

BALCONATA NUMERATA: € 30,00 + diritti di prevendita

photo credit: Travis Keller