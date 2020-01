“I AM NOT A DOG ON A CHAIN” E’ IL NUOVO DISCO DI MORRISSEY. ASCOLTA UN PRIMO BRANO.

“I AM NOT A DOG ON A CHAIN” E’ IL NUOVO DISCO DI MORRISSEY. ASCOLTA UN PRIMO BRANO.

Il prossimo 20 marzo è il giorno in cui uscirà “I Am Not a Dog on a Chain” nuovo disco in studio di Morrissey.

Prodotto da Joe Chicarelli e rilasciato dalla BMG l’album è anticipato dal singolo “Bobby, Don’t You Think They Know?” nel quale ritroviamo la voce Motown di Thelma Houston.

Ascolta il brano:

La Houston ha dichiarato:

Una delle più grandi gioie per me è avere l’opportunità di collaborare con altri grandi artisti. Adoro la sfida di vedere se funziona… a volte funziona, a volte no. Penso che nel brano la miscela dei nost modi di cantare vada alla grande. Ed è stato molto divertente lavorare anche con M in studio!

Anche il precedente disco di sole cover del Moz, “California Son” (leggi la recensione), vantava numerosi ospiti alcuni dei quali successivamente si erano detti inconsapevoli delle posizioni ‘destrorse’ del cantante britannico.

“I Am Not a Dog on a Chain” sarà il primo dischi di inediti di Morrissey da “Low in High School” (leggi la recensione e la sua contro-recensione) uscito nel 2017.

“I Am Not a Dog on a Chain” tracklist:

01 Jim Jim Falls

02 Love Is On Its Way Out

03 Bobby, Don’t You Think They Know?

04 I Am Not A Dog On A Chain

05 What Kind of People Live in These Houses?

06 Knockabout World

07 Darling, I Hug A Pillow

08 Once I Saw the River Clean

09 The Truth About Ruth

10 The Secret of Music

11 My Hurling Days Are Done

Credit Foto: Raph_PH [CC BY]