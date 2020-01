ELLI DE MON VS DAILY THOMPSON Elli De Mon VS Daily Thompson EP [Ammonia Records – 2020]

Nuovo split EP targato Ammonia Records e i protagonisti sono Elisa De Munari in arte Elli De Mon e i Daily Thompson. Elli De Mon da diversi anni gira l’Europa proponendo un mix di blues, psichedelia e musica indiana declinato in quattro album (“Elli De Mon”, “II”, “Blues tapes: the indian sessions” e “Songs of mercy and desire”) che partono dal Delta del Mississippi con Bessie Smith e Son House come numi tutelari per arrivare al Delta del Gange e ritorno.

I Daily Thompson invece sono un trio tedesco di Dortmund, tre album all’attivo (“Daily Thompson”, “Boring Nation” e “Thirsty”) e un sound rock enciclopedico che ingloba tendenze math, momenti più rumorosi e sfrenati col fuzz incorporato a influenze blues elettrico con un tocco di psichedelia. L’idea di realizzare un EP insieme, col coinvolgimento di Michele Carrescia che ha realizzato la copertina, è nata dopo aver diviso il palco in diverse occasioni (Italia compresa) e funziona piuttosto bene.

Elli De Mon attacca con le note graffianti di “Vampire Blues”, il blues elettrico di “You”, le influenze orientali di “Sea Of Blood” e l’intensità di “Confession”. I Daily Thompson rispondono a tono con ruvide cavalcate psycho rock blues come “On My Mind”, “Slow Me Down” e gli undici minuti di “Cosmic Cigar”, trip psichedelico fatto e finito.

Italia – Germania quattro a tre verrebbe da dire sorridendo e guardando la divisione dei brani ma qui non si parla di calcio. La competizione è assolutamente amichevole e paritaria, tra band che si stimano e vanno stimate in tutta la loro solidità e diversità.



Credit foto: Simone Carollo