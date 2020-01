U.S. GIRLS è TEMPO DI NUOVO ALBUM: TRACKLIST E SINGOLO!

L’atteso settimo album di U.S. Girls, versatile moniker dell’artista multidisciplinare Meg Remy, intitolato “Heavy Light”, sarà disponibile dal 6 marzo su 4AD, distribuzione Self. Conosciuta e acclamata per i molteplici studi di personaggi attentamente osservati, in “Heavy Light” Remy preferisce raccontare episodi personali, creando qualcosa di profondamente introspettivo. I brani sono un’indagine sulla malinconia del senno di poi, sia dal punto di vista personale che culturale. Remy rende esplicita quest’idea tramite la rivisitazione di tre brani precedentemente pubblicati: “Statehouse (It’s A Man’s World)”, “Red Ford Radio”, e “Overtime” pubblicato oggi come primo singolo di “Heavy Light”. Il video che accompagna il singolo è stato girato dalla stessa Remy e vede la partecipazione di Andrea Nann della Dreamwalker Dance Company.

“Heavy Light” segue l’acclamato album del 2018 “In A Poem Unlimited”, recentemente incluso da Pitchfork nella classifica dei migliori album dell’ultima decade e molto apprezzato da The Guardian, The Sunday Times, Crack e Q magazine, in quanto considerato l’album più accessibile della sua decennale carriera.

“Heavy Light” è stato prodotto da Remy e registrato in presa diretta con 20 musicisti – tra cui il sassofonista della E Street Band Jake Clemons – presso il celebre studio Hotel 2 Tango di Montreal. Per sviluppare il nucleo di “Heavy Light”, una serie di brani che si muovono in equilibrio fra percussioni orchestrali (arrangiate del percussionista Ed Squires) e la voce umana (diretta da Kritty Uranowski), Remy ha collaborato con i co-autori Basia Bulat e Rich Morel. La voce solista di Remy è accompagnata da un coro armonioso formato da cantanti che non solo prestano la loro voce ma condividono riflessioni sulle esperienze dell’infanzia, formando un collage di interludi di spoken word presenti nel corso dell’album. “Heavy Light” è stato mixato dai collaboratori di lunga data Maximilian ‘Twig’ Turnbull, Steve Chahley e Tony Price.

“Heavy Light”, du cui trovate qui la tracklist, sarà disponibile dal 6 marzo in digitale, su CD, su vinile standard nero e in edizione limitata su vinile bianco/lavanda marmorizzato.

1. 4 American Dollars

2. Overtime

3. IOU

4. Advice To Teenage Self

5. State House (It’s A Man’s World)

6. Born To Lose

7. And Yet It Moves / Y Se Mueve

8. The Most Hurtful Thing

9. Denise, Don’t Wait

10. Woodstock ‘99

11. The Color Of Your Childhood Bedroom

12. The Quiver To The Bomb

13. Red Ford Radio





Photo by Colin Medley