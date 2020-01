ANNA BURCH ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E LO ANTICIPA CON IL SINGOLO “NOT SO BAD”

Ritroviamo con piacere la deliziosa Anna Burch che annuncia il suo nuovo album, anticipandolo con il brano “Not So Bad”.

“Ho scritto ‘Not So Bad’ il giorno prima di partire per registrare il disco“, dice la Burch. “Sapevo che mancava un pezzo importante dell’album e per fortuna è arrivato quasi immediatamente. La progressione di accordi è leggera e jazz e quando ho iniziato a scrivere le parole mi sono ricordata della mia mamma su come mi trovava malinconica nei testi”

Le note stampa ci fanno sapere che con i temi ricorrenti sull’isolamento, stanchezza e desiderio, queste canzoni offrono spazi emotivi con un’esecuzione delicata, ma senza compromessi. Il songwriting intrinsecamente accattivante della Burch riduce di molto l’urgenza del suo debutto, volgendosi verso accordi ariosi e dal suono jazz, riverberi fluttuanti e strumentazioni inaspettata.

“If You’re Dreaming” è in uscita il 3 aprile su Heavenly Recordings.

Ecco la tracklist:

01. Can’t Sleep

02. Party’s Over

03. Jacket

04. So I Can See

05. Ask Me To

06. Keep It Warm

07. Go It Alone

08. Tell Me What’s True

09. Not So BAd

10. Picture Show

11. Every Feeling

12. Here With You