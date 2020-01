SI RIVEDONO GLI ULTRAíSTA, LA BAND DEL PRODUTTORE NIGEL GODRICH: ANNUNCIO ALBUM E SINGOLO

Il famoso produttore dei Radiohead, Nigel Godrich, rimette in moto la band Ultraísta per un nuovo album. Il trio – composto da Godrich, Laura Bettinson e Joey Waronker – pubblicherà il disco “Sister” il 13 marzo via Partisan. L’album seguirà il debutto omonimo del 2012. “Tin King”, è il primo singolo.

Il disco è stato registrato a Londra e a Los Angeles. In una dichiarazione, Godrich ha spiegato il concetto alla base della band: “Ultraísta è un’opportunità per fare qualcosa al di fuori di quello che normalmente faremmo. Siamo tutti noi che indossiamo maschere diverse. Per me, quando lavoro con un’altra forza creativa, il mio punto di ingresso nella musica è completamente diverso: con questo progetto può volerci molto più tempo perché siamo in grado di essere più autoindulgenti. È il sogno di un maniaco del controllo! Con il primo disco, non eravamo concentrati sul renderlo eccessivamente musicale. Stavamo costruendo solchi, attingendo influenze dal dadaismo e cercando di realizzare una sorta di manifesto modernista. Questa volta, abbiamo voluto fare un disco che fosse più di un semplice manifesto d’arte“.

Tracklist:

1. Tin King

2. Harmony

3. Anybody

4. Save It ‘Til Later

5. Ordinary Boy

6. Mariella

7. Water in My Veins

8. Bumblebees

9. The Moon and Mercury