I BOMBAY BICYCLE CLUB RILASCIANO UN NUOVO SINGOLO: ECCO “IS IT REAL”

I Bombay Bicycle Club stanno per ritornare con il loro quinto album, “Everything Else Has Gone Wrong”, in uscita domani, venerdì 17 gennaio, via Caroline International / Island Records.

Il nuovo LP della band londinese, che arriva a quasi sei anni di distanza dal precedente, “So Long See You Tomorrow”, ed è il loro primo dopo la lunga pausa a tempo indeterminato, è stato registrato per la maggior parte negli Stati Uniti insieme al produttore John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, The War On Drugs).

Il frontman Jack Steadman dice del nuovo disco: “Questo album è per chiunque abbia mai cercato e trovato conforto nella musica nel momento del bisogno, che si trattasse di farla o semplicemente di ascoltarla. Per me parla della frustrazione che deriva dal non sapermi esprimere mai appieno con gli altri, da tutte quelle conversazioni rimaste in sospeso o che hanno dato vita a fraintendimenti. Io comunico attraverso la musica, mi affido a lei”.

Ieri intanto il gruppo inglese ha rilasciato un ultimo singolo prima della release dell’album: il brano si chiama “Is It Real” e lo potete ascoltare qui sotto.

