SAMANTHA CRAIN PUBBLICA UN NUOVO LP A MAGGIO PER LA NUOVA ETICHETTA DI LUCY ROSE

A distanza di tre anni dal suo quinto LP, “You Had Me At Goodbye”, Samantha Crain ritorna con un nuovo LP, “A Small Death”, in uscita il prossimo 1° maggio via Real Kind Records, la nuova indie-label di proprietà di Lucy Rose.

La musicista folk-rock dell’Oklahoma ci fa sapere che questi ultimi anni non sono stati facili per lei, che ha dovuto andare in terapia e prendere medicine, stare a letto e litigare, ma alla fine ce l’ha fatta ed è riuscita a registrare questo suo sesto lavoro sulla lunga distanza.

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo, “An Echo”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“A Small Death” Tracklist:

1. An Echo

2. Pastime

3. Holding To The Edge Of Night

4. High Horse

5. Reunion

6. Joey

7. Constructive Eviction

8. Garden Dove

9. Tough For You

10. When We Remain

11. Little Bits