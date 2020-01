ASCOLTA “ME & YOU TOGETHER”, IL NUOVO SINGOLO DEI THE 1975

Poco tempo fa i The 1975 hanno annunciato che il nuovo album “Notes On A Conditional Form” uscirà il 24 aprile e non più a febbraio come precedentemente annunciato. C’è tempo quindi per nuovi singoli che, come da tradizione, arrivano copiosi: l’ultimo brano proposto è “Me & You Together”

La canzone ha debuttato nell’ Annie Mac’s BBC Radio 1 e i ragazzi detto che la canzone è una nuova versione di un’idea che risale ai loro giorni ‘pre-1975’ quando erano conosciuti come Drive Like I Do. Canzoncina snella e andante, senza alcuna pretesa, che si fa preferire alla furia post-hardcore un po’ sconclusionata del primo singolo

“People”, ma anche all’andatura ciondolante di “Frail State Of Mind”.