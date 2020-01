ASCOLTA “PRIMA EP” IL COMPENDIO DI CADORI AL SUO ALBUM “EMISFERO AUSTRALE”

“Prima EP” è il giusto compendio al magnifico album di Cadori “Emisfero Australe”, uscito a settembre 2019 per Sussidiaria in collaborazione con Cane Nero Dischi. La tre canzoni di questo EP non hanno trovato spazio , per svariate ragioni sull’album, ma non meritavano di finire nel dimenticatoio, quindi Giacomo Giunchedi ha trovato questo spazio, in modo che potessero vedere la luce.

“Prima” è un brano dalla battuta secca e spartana, oscuro, che guarda ai Depeche Mode più avvolgenti; “La.Tu.Ch.” è viaggio elettronico; “Ti Riconosco” ha ancora una battuta decisa, mentre onde liquide di synth accolgono impennate sonore che ci turbano in un sonno agiato. Tre visioni, tre strade, tre pecorsi, tre anime di un artista che si sta distinguendo per una produzione affascinante ericca di suggestioni. L’EP è stato suonato, registrato e mixato interamente da Giacomo Giunchedi nel suo homestudio. “Prima EP” esce per Sussidiaria, label di Daniele Carretti (Felpa, Offlaga Disco Pax).

Foto by Manuela Tommarelli