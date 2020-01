QUARTO ALBUM PER I BEST COAST A FINE FEBBRAIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “EVERYTHING HAS CHANGED”

QUARTO ALBUM PER I BEST COAST A FINE FEBBRAIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “EVERYTHING HAS CHANGED”

I Best Coast ritornano con un nuovo LP dopo un digiuno di quasi cinque anni: se si esclude l’album per bambini, “Best Kids”, realizzato nel 2018, il loro disco più recente è “California Nights”, pubblicato nel maggio del 2015.

Come già annunciato nei mesi scorsi, la loro nuova fatica sulla lunga distanza si chiamerà “Always Tomorrow”, ma oggi sono stati condivisi anche la data di uscita (21 febbraio via Concord Records), la tracklist e un nuovo singolo, “Everything Has Changed”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il nuovo album, che è stato prodotto da Carlos De La Garza, parla di abbandonare il buio per la luce, ma comprendendo che nulla sarà mai perfetto”, ha spiegato la frontwoman Bethany Cosentino nella press-release.

“Always Tomorrow” Tracklist:

1. Different Light

2. Everything Has Changed

3. For the First Time

4. Graceless Kids

5. Wreckage

6. Rollercoaster

7. Master Of My Own Mind

8. True

9. Seeing Red

10. Make It Last

11. Used To Be

Photo Credit: TheArches from Scotland [CC BY]