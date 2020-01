SECONDO ALBUM DI KYLE FORESTER A FEBBRAIO. “KNOW WHAT YOU’RE DOING” è IL PRIMO SINGOLO

Kyle Forester lo conosciamo per essere stato componente di Crystal Stilts e Ladybug Transistor, ma più recentemente anche di Woods e Purple Mountain, l’ultimo progetto del compianto David Berman.

A quasi quattro anni di distanza dal suo omonimo primo LP solista, il musicista di NYC sta per ritornare con un nuovo lavoro a suo nomd, “Hearts In Gardens”.

Il suo sophomore, che vedrà luce il prossimo 21 febbraio, è stato prodotto e mixato da Matt Boynton.

Il musicista indie-pop statunitense ha rilasciato anche un primo singolo, il malinconico “Know What You’re Doing”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Hearts In Gardens” Tracklist:

1. Know What You’re Doing

2. Marigold

3. Strange Vision

4. Hearts And Gardens

5. Turn Of The Century

6. Another Day

7. Up Their Sleeve

8. [Interlude]

9. Lily

10. On The Way Down

Photo Credit: Erika Spring