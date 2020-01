ASCOLTA “EVERY FEELING”, IL NUOVO SINGOLO DI EZRA FURMAN CHE ANTICIPA LA COLONNA SONORA DI “SEX EDUCATION”

Ezra Furman annuncia l’uscita della colonna sonora di ‘Sex Education’ con il singolo “Every Feeling”.

Dopo l’uscita della seconda serie di ‘Sex Education’ la scorsa settimana su Netflix, Ezra Furman ha annunciato un’uscita ufficiale per le colonne sonore di entrambe le serie.

Furman dice delle colonne sonore: “Fare musica per uno spettacolo televisivo è stata una nuova esperienza per me. Come fan di molte commedie, ad esempio The Breakfast Club e 10 cose che odio di te, sapevo quanto potesse essere una cosa divertente ed emotiva. Volevo raccogliere la sfida. La colonna sonora è un luogo in cui mettere la mia tenerezza, la mia tristezza e il mio desiderio. I dolci sentimenti adolescenziali che ogni adulto conosce continuano anche molto dopo la fine del liceo“.

Ecco la tracklist:

I’m Coming Clean

Love You So Bad

Every Feeling

Dr Jekyl & Mr Hyde

Care

Restless Year

Early Rain

La Madrugada

I Can Change

Amateur

My Zero

The Good Book

Body Was Made

If Only The Wind

Can I Sleep In Your Brain

Devil Or Angel

At The Bottom Of The Ocean

Splash Of Light

The Queen Of Hearts