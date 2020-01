STING A PARMA IN ESTATE

Sting ritornerà in Italia nel mese di luglio con il suo “My Songs” Tour.

“Sting: My Songs” è un tour dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police (17 Grammy Awards vinti). Ci sono tutti i suoi più grandi successi e i fan avranno modo di sentire hit come “Englishman In New York”, “Fields Of Gold”, “Shape Of My Heart”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”, “Demolition Man”, “Message In A bottle” e tante altre.

Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band composta da Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (Batteria), Rufus Miller (chitarra), Kevon Webster (tastiere), Shane Sager (armonica) e Melissa Musique e Gene Noble come coristi.

Un solo appuntamento con lui, previsto per giovedì 23 al Parco Della Cittadella di Parma per il festival “Parma Città Della Musica” all’interno delle celebrazioni per Parma 2020, Capitale italiana della Cultura.

I biglietti per il concerto, di cui non conosciamo ancora i costi, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 24 gennaio su ‘Ticketmaster.it’ e ‘Ticketone.it’.

Photo Credit: Martin Kierszenbaum