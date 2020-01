ASCOLTA “DANCE OF THE CLAIRVOYANTS”, IL NUOVO SINGOLO DEI PEARL JAM

“Dance Of The Clairvoyants”, il primo singolo estratto da “Gigaton” (il primo album dei Pearl Jam da “Lightning Bolt”, del 2013), è disponibile da oggi su tutte le varie piattaforme streaming.

L’undicesimo album in studio dei Pearl Jam sarà pubblicato il 27 marzo 2020 via Monkeywrench Records/Republic Records.

Ecco la tracklist:

Who Ever Said

Superblood Wolfmoon

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Alright

Seven O’Clock

Never Destination

Take the Long Way

Buckle Up

Comes Then Goes

Retrograde

River Cross