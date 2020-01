QUINTO ALBUM PER I MOVIE STAR JUNKIES A MARZO

I Movie Star Junkies stanno per ritornare con il loro quinto LP: la band punk-blues di Torino, infatti, realizzerà “Shadow Of A Rose” il prossimo 1° marzo per la francese Teenage Menopause Records.

Il nuovo album, che arriva a distanza di sei anni dal precedente, “Evil Moods”, è stato registrato al Boto’s Farm di Cuneo nel 2018.

Il primo singolo estratto si chiama “East End Serenade” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Shadow Of A Rose” Tracklist:

1. Shadow Of A Rose

2. Song Of The Silent Snow

3. East End Serenade

4. Violence

5. Your Beauty Tortures Me

6. To The Others Than You

7. Opium

8. Blind

9. Woman Undone

10. She Came Around

Photo Credit: Carlo Cravero (CC BY-NC-ND 2.0)