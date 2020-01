SI AVVICINA L’ESORDIO DI ELLIS: L’ALBUM è ATTESO PER APRILE

Ellis – il progetto dream-pop di Hamiltonian Linnea Siggelkow – ha annunciato i dettagli per il suo album di debutto. Il disco si intitola “Born Again” e arriva il 3 aprile tramite Royal Mountain / Fat Possum.

Siggelkow parla così del lavoro: “Sono cresciuta cristiano ed ero abbastanza devota alla fede durante la mia adolescenza, ma ho iniziato ad andare in crisi una volta arrivata all’università. Da allora ho cercato di ridefinire chi sono e dove mi trovo e cosa penso di queste cose da sola, e questo ha giocato moltissimo alla sceneggiatura di questo disco. Dopo averlo finito non mi sentivo come avevo previsto. Pensavo di sentirmi eccitata, soddisfatta e orgogliosa di me stesso, ma sinceramente mi sentivo molto impoverita, svuotata. Più ho pensato al perché e mi sono resa conto di aver dato davvero tutta me stessa nell’album. Mi sembra di aver trovato una sorta di chiusura e una migliore comprensione di tutti i modi in cui sono cresciuta e delle cose su cui devo ancora lavorare.”

Per un assaggio di ciò che sta per arrivare, Ellis ha condiviso il primo singolo di “Born Again”, “Fall Apart”. “Born Again” segue l’EP “The Fuzz” del 2018.

Tracklist:

1. Pringle Creek

2. Born Again

3. Shame

4. Embarrassing

5. March 13

6. Fall Apart

7. Happy

8. Into the Trees

9. Saturn Return

10. Zhuangzi Dream