TOPS: NUOVO ALBUM IN ARRIVO. ECCO IL SINGOLO

Jane Penny, David Carriere, Riley Fleck e Marta Cikojevic sono i componenti della band canadese dei TOPS. Formatisi nel 2011 hanno già all’attivo 3 album. Ora è in arrivo il quarto, “I Feel Alive”, atteso il 3 aprile.

L’album segna quindi il ritorno della band dall’ultimo “Sugar at the Gate” del 2017 e per darci un’idea di cosa aspettarci, i quattro di Montreal hanno condiviso oggi la traccia che da il titolo al disco insieme a un video musicale diretto da Mashie Alam.

La tastierista Marta Cikojevic, che si è unita al gruppo nel 2017, sembra essere una di quelle aggiunte che lasciano il segno:”Dalla prima volta che ci siamo allenati con lei, era chiaro che eravamo sincronizzati musicalmente e ci siamo trovati bene improvvisando insieme fin dalla prima prova“, ha dichiarato Jane Penny. “Avere Marta mi ha permesso di usare meglio il mio flauto e mi ha dato la possibilità di integrare il suo suono con il processo di scrittura, usandolo come strumento espressivo piuttosto che più elemento aggiuntivo come è stato in passato.”

Penny ha continuato: “Avevamo trascorso molto tempo separati, non lavorando su nuove cose o in tour, vivendo la nostra vita in diverse città. Quando ci siamo ritrovati, avevamo tutti una buona idea di ciò che stavamo provando fare e c’era una rinnovata energia per suonare insieme. L’obiettivo era quello di entrare in una stanza insieme e suonare, senza risparmiarci“.

Ecco la tracklist:

1. Direct Sunlight

2. I Feel Alive

3. Pirouette

4. Ballads & Sad Movies

5. Colder & Closer

6. Witching Hour

7. Take Down

8. Drowning In Paradise

9. OK Fine Whatever

10. Looking To Remember

11. Too Much