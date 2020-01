ANNA CALVI ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “HUNTED”, REINTERPRETAZIONE DI ALCUNI BRANI DEL PRECEDENTE ALBUM “HUNTER”

Nell’estate del 2018 Anna Calvi ha pubblicato il suo acclamato terzo album “Hunter”, opera intima e appassionata in cui la cantautrice inglese esplora la sessualità e la rottura delle regole sulla conformità di genere. I successivi 18 mesi l’hanno vista scrivere la sua prima colonna sonora per la televisione (per la serie BBC One “Peaky Blinders”), ricevere la terza nomination consecutiva ai Mercury Prize (la prima artista solista a raggiungere questo traguardo) ed esibirsi in tutto il mondo in spettacoli sold-out. Oggi Calvi fa il suo ritorno con “Hunted”, un’incredibile rivisitazione di Hunter.

Dopo aver riascoltato le prime registrazioni per “Hunter”, la Calvi si rese conto che offrivano uno sguardo intimo e privato sulle origini dei brani. Spogliati e presentati nella loro essenza, dove spiccano la sua magistrale chitarra e la voce formidabile, Calvi decise quindi di chiedere a Courtney Barnett, Joe Talbot (IDLES), Charlotte Gainsbourg e Julia Holter di collaborare con lei e trasformare ulteriorimente i brani.

Oggi Anna Calvi è orgogliosa di condividere il primo brano da “Hunted” (atteso il 6 marzo via Domino), “Don’t Beat The Girl Out Of My Boy” featuring Courtney Barnett.



Riguardo ad “Hunted”, Anna Calvi afferma, “Durante una pausa dal tour mi misi ad ascoltare le prime registrazioni che feci per Hunter. Queste registrazioni catturano il primo momento in cui scrissi i brani e li registrai per conto mio nel mio studio. Trovo che sia particolarmente intimo condividere queste registrazioni private con questi incedibili cantanti chiedendo loro di prestare la loro voce e la loro sensibilità artistica. Courtney Barnett è un’artista straordinaria. La sua voce e il suo modo di suonare la chitarra sono stupefacenti. La sua capacità di collegare il profondo ai più insignificanti momenti dell’esperienza umana, rappresenta il talento unico di una vera artista.”

Riguardo alla collaborazione Courtney Barnett afferma, “Anna è una performer maestosa, è impossibile distogliere lo sguardo dal palco mentre suona. Amo il modo in cui scrive perchè è in grado di bilanciare perfettamente l’aggressività e la tenerezza.”

Photo credit: Maisie Cousins