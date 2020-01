SECONDO ALBUM DI MARGARET GLASPY A MARZO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “KILLING WHAT KEEPS US ALIVE”

Torna a farsi sentire Margaret Glaspy dopo il suo convincente debutto sulla lunga distanza, “Emotions And Math”, uscito nel 2016: la folk-singer nativa di Sacramento pubblicherà, infatti, il suo sophomore, “Devotion”, il prossimo 27 marzo via ATO Records.

Se il primo LP era guidata soprattutto dalla chitarra, qui la musicista ora di stanza a NYC ha totalmente modificato il proprio suono, basando le canzoni sui synth.

Il nuovo disco, che è stato prodotto dalla stessa Glaspy insieme a Tyler Chester, parla “di lasciare entrare l’amore, anche quando non sai come finirà quando l’avrai fatto.”

Il primo singolo si chiama “Killing What Keeps Us Alive” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Devotion” Tracklist:

1. Killing What Keeps Us Alive

2. Without Him

3. Young Love

4. You’ve Got My Number

5. Stay With Me

6. So Wrong It’s Right

7. Heartbreak

8. You Amaze Me

9. Devotion

10. Vicious

11. What’s The Point

12. Consequences

Photo Credit: Ebru Yildiz