5 NUOVE DATE SPECIALI PER ANY OTHER, CHE SVELA PURE UNA COVER DI BECK

Sull’importanza e la bellezza di “Two, Geography” c’è ben poco da dire. Adele Nigro giustamente segue ancora la scia di quel disco delizioso per presentarlo (insieme alla sua discografia precedente, ovviamente) in un’inedita versione acustica a sei. “Any Other Sextet” sarà una serie di concerti articolari, con le canzoni dei due album di Any Other riarrangiate da Adele per chitarra, wurlitzer, viola, violoncello, flicorno e sassofono. Con lei, sul palco Laura Agnusdei, Federica Furlani, Eleuteria Arena, Paola Fecarotta e il classico Marco Giudici.

Queste le date del tour:

24 marzo Milano, Teatro Gerolamo

25 marzo Verona, Teatro Camploy

26 marzo Firenze, Sala Vanni

27 marzo Catania, Zo

28 marzo Roma, Teatro Torlonia