IL RITORNO DI GHOSTPOET: ANNUNCIO ALBUM E SINGOLO

“Dark Days + Canapes” era stato indiscutibilmente uno dei dischi più acclamati del 2017, ora Ghostpoet annuncia il nuovo album “I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep”, in arrivo il 1 maggio su Play It Again Sam. “Concrete Pony” (che l’artista definisce come rappresentazione della società in cui viviamo, ferma e bloccata ad aspettare la tempesta in arrivo) è il primo assaggio di ciò che ci aspetta…

Ecco la tracklist:

1 Breaking Cover

2 Concrete Pony

3 Humana Second Hand

4 Black Dog Got Silver

5 Rats In A Sack

6 This Train Wreck Of A Life

7 Nowhere To Hide Now

8 When Mouths Collide

9 I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep

10 Social Lacerations